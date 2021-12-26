الوصل وعجمان يكتفيان بتعادل مخيب

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة عجمان والوصل التي جرت مساء أمس، في افتتاح المرحلة 11 من دوري أدنوك، وهو التعادل الرابع في تاريخ مواجهات الفريقين بالمحترفين من أصل 19 مباراة جمعتهما، كما أنه مخيب لآمال الفريقين. وجاءت المباراة حماسية بفضل الحضور الجماهيري اللافت، إذ أظهر الوصل نيته الهجومية منذ البداية ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق بوتكير، بعد خطأ من دفاع عجمان، إلا أن «الفار» ألغته بسبب التسلل.

وسيطر الوصل بالطول والعرض دون نتيجة، وهدد عجمان مرمى الوصل بكرة خطرة من ضربة ثابتة نفذها فراس بالعربي فوق العارضة. وتبادل الطرفان الهجمات في الشوط الثاني، مع تحسن طفيف في مستوى عجمان، خصوصاً الكرة التي سددها تراولي ومرت بجانب الشباك الخارجية.

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