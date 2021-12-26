العروبة يعمّق جراح «الصقور»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز العروبة على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 4-2، أمس، في دوري أدنوك للمحترفين، وهو الأول له في البطولة، ليصبح رصيده سبع نقاط مقابل نقطة واحدة لـ«الصقور». وسجل العروبة هدفه الأول برأسية عن طريق سعيد عبيد (16)، بعدها تمكن فريق الإمارات من تسجيل التعادل عن طريق الإيفواري جوزيف قنادي (29). وحصل العروبة على ضربة جزاء بقرار «الفار»، سددها البحريني علي مدن مسجلاً الهدف الثاني (55).

وعاد رضا عطاس وسجل الثالث بكرة رأسية (61)، قبل أن يقلص «الصقور» الفارق بتسديدة البرازيلي ليذيري سيلفا (64)، ثم تمكن أحمد موسى من تسجيل الهدف الرابع (86). يذكر أن لاعب فريق الإمارات أحمد عيسى البطاقة الحمراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news