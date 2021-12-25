رابع تعادل بين عجمان والوصل في تاريخ مواجهاتهما بـ"المحترفين"

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة عجمان والوصل التي جرت مساء اليوم في افتتاح المرحلة 11 من دوري أدنوك، وهو التعادل الرابع في تاريخ مواجهات الفريقين بالمحترفين من أصل 19 مباراة جمعتهما. وجاءت المباراة حماسية ومثيرة بفضل الحضور الجماهيري اللافت، اذ أظهر الوصل نيته الهجومية منذ البداية ونجح في تسجيل هدف في وقت مبكر عن طريق بوتكير، بعد خطأ من عصام فائز، الا أن تقنية "الفار: ألغته بسبب التسلل.

وسيطر الوصل بالطول والعرض دون نتيجة، وهدد عجمان مرمى الوصل بكرة خطرة من ضربة ثابتة نفذها فراس بالعربي فوق العارضة. وتبادل الطرفان الهجمات في الشوط الثاني، مع تحسن طفيف في مستوى عجمان، خاصة الكرة الخطرة التي سددها تراولي ومرت بجانب الشباك الخارجية.

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