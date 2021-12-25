«الشارقة للشطرنج» يُشارك في بطولة تونس الدولية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

غادرت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أول من أمس، إلى تونس، للمشاركة في بطولتها الدولية، التي تقام في مدينة سوسة، وتستمر إلى الـ31 ديسمبر الجاري.

ويترأس وفد النادي، رئيس اللجنة الإعلامية بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حسن مال الله الحمادي، ويضم الوفد المدرب الدولي افستراتيوس غريفاس، وأربعة لاعبين، هم: حمد بدر الزرعوني، وسالم عبدالرحيم، وعبدالرحمن محمد الطاهر، وسيف أحمد الزرعوني.

ويشارك في البطولة 141 لاعباً ولاعبة ممثلين لأكثر من 30 دولة، من بينهم 41 أستاذاً دولياً كبيراً يتنافسون على جوائز البطولة، والبالغ مجموعها 40 ألف يورو.

وقال نائب رئيس الجهاز الفني عمر نعمان آل علي في تصريحات صحافية، إن «مشاركة النادي في بطولة دولية بهذا الحجم هو محطة مهمة لإعداد لاعبي الفريق الأول واللاعبين الشباب، ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبي مدارس الشطرنج الأخرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news