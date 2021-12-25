منتخب القوة البدنية يدشن مشاركته الآسيوية غداً

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يدشن منتخب الامارات للقوة البدنية، غداً، مشاركته في بطولة آسيا في أسطنبول. ويشارك المنتخب في البطولة بثمانية لاعبين في الشباب والرجال والماستر، ويترأس البعثة الأمين العام للاتحاد محمد المري، وتضم عضو مجلس الإدارة فيصل الزعابي، والمدرب خالد الحاج، والإداري إبراهيم آل علي، واللاعبين: محمد الخنبولي، وعمر الشحي، وعلي المازمي، وعبدالله المازمي، وراشد لوتاه، وماجد رضا، ومنصور المرزوقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news