نجم نرويجي في طريقه إلى شباب الأهلي.. وعودة كارتابيا

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام نرويجية أن شباب الأهلي اتفق مع نادي ليلستورم النرويجي على ضم المهاجم الدولي توماس أولسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة «سبورتن» أن ليلستورم وافق على عرض شباب الأهلي للتعاقد مع أولسن، مشيرة إلى أن اللاعب النرويجي سيصل إلى دبي خلال الفترة المقبلة لإجراء الفحص الطبي وإكمال إجراءات التعاقد. وأشارت إلى أن عرض «فرسان دبي» تفوق على عروض أخرى من أندية يابانية وكورية جنوبية، موضحة أن قيمة الصفقة تبلغ 4.5 ملايين كورونة (500 ألف يورو).

يذكر أن توماس أولسن 30 عاماً انضم إلى تشكيلة منتخب النرويج في نوفمبر الماضي لخوض مباراتي الفريق أمام كل من لاتفيا وهولندا، وحقق أرقاماً رائعة في 2021 بإحرازه 26 هدفاً في 29 مباراة لعبها مع ليلستورم.

من جهة أخرى، نشر نادي شباب الأهلي على حسابه في «تويتر» تغريدة تفيد بعودة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا إلى تدريبات الفريق مجدداً تمهيداً لقيده في صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

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