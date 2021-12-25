العين يهيمن على جوائز «نوفمبر» لرابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين لجوائز الأفضل الشهرية عن شهر نوفمبر، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، والتي شهدت هيمنة تامة لنادي العين، إذ فاز المغربي سفيان رحيمي بلقب أفضل لاعب، والأوكراني سيرجي ريبروف أفضل مدرب، وخالد عيسى أفضل حارس مرمى.

يذكر أن اختيار الفائزين يتم عن طريق التصويت المفتوح للجماهير عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية.

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