مواجهتان في تنشيطية «كأس الخمسين» للكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يقص فريق العين وحتا في الساعة السادسة من مساء اليوم على صالة نادي الوصل شريط مباريات بطولة «كأس الخمسين» للكرة الطائرة، وهي بطولة تنشيطية، يسمح فيها بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب بدلاً عن اثنين.

وجرى استحدث «كأس الخمسين» لتقام خلال فترة التوقف الدولي الحالي، إذ يقيم المنتخب الوطني معسكراً داخلياً في مدينة العين استعداداً لمشاركة في منافسات الدورة الثالثة للألعاب الرياضية الخليجية، المقررة في الكويت خلال الفترة من التاسع إلى 18 يناير المقبل.

وجرى تقسيم الأندية على مجموعتين بواقع ثلاثة فرق في كل مجموعة، وذلك بعد اعتذار ناديي بني ياس وعجمان عن المشاركة لأسباب خاصة.

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