تأجيل مباراتين في «البوكسينغ داي» بسبب كورونا

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، في بيان صحافي، تأجيل مباراتي وولفرهامبتون مع واتفورد وليفربول مع ليدز يونايتد، بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتهما الأحد المقبل في «بوكسينغ داي». وفي ضوء الارتفاع الحاد أخيراً لأعداد المصابين بفيروس كورونا عبر البلاد، أعادت رابطة الدوري تطبيق إجراءات طارئة. هذا يتضمن بروتوكولات مثل الاختبارات المتكررة، وارتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد في الأماكن المغلقة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل وقت العلاج.

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