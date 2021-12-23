كوزمين: لن أتحدث عن التعاقدات قبل لقاءي بني ياس والإمارات

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو في تصريحات صحافية عقب مباراة حتا أمس في كأس رئيس الدولة، أنه لن "يتحدث حاليا عن التعاقدات المرتقبة في يناير المقبل، أو عن جلب لاعبين جدد، قبل خوض لقاءي دوري أدنوك للمحترفين المقبلين، أمام بني ياس الأحد المقبل في الجولة 11، ثم مواجهة فريق الإمارات في الجولة 12.

وعن المواجهة المرتقبة مع فريقه السابق شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد الفوز أمس على حتا 2-1 في دور الـ16، أكد كوزمين أن مباراة الفريق القادمة أمام بني ياس هي الأهم، قائلا إن أمور كثيرة قد تتغير قبل مواجهة شباب الأهلي.

وأضاف: بالتأكيد لدى ااحترام كامل للنادي الذي سبق أن عملت فيه سابقا وهو فريق قوي جدا ومهاري جدا لكنني مدرب محترف ويجب أن أؤدي واجبي في المكان الذي أتواجد فيه لكن حتى ذلك الوقت فإن هناك بعض معارك كثيرة يجب أن نخوضها".

وأوضح: لدينا مشاكل يجب أن نحلها ولدينا نواقص وغيابات، وهناك لاعبين ليسوا في فورمة جيدة، ولاعبون يتحسنون، وآخرون يعودون من الإصابات وهناك عوامل كثرة علينا أن نعمل عليها.

وتابع كوزمين ". أتمنى الفوز في كل مباراة على حدة وليس ضروريا التفكير في الفوز في البطولات، نحن بحاجة للتحسن و للتطور والتوازن في أمور كثيرة "

وأكمل " لدينا إرادة نفوز في كل مباراة وفي كل بطولة لكن التفكير الأساسي هو تطور الفريق أولا". واعتبر كوزمين أن الفوز بالبطوات توابع للعمل كاملا ، مشيرا إلى انه مضى على عمله مع الشارقة نحو شهر وليس لديه عصا سحرية لتغيير الأمور بين يوم وليلة.

وقال من جانبه، مدرب حتا الجزائري فؤاد بومضل في تصريح صحافي إن "لاعبيه احترموا فريق الشارقة أكثر من اللازم لاسيما في الدقائق الأولى ما تسبب ذلك في استقبال هدفين في الشوط الأول"، مشيرا إلى أنه فريقه عاد إلى المباراة في الشوط الثاني ولعب دون عقدة وقلص الفارق بتسجيل هدف، مبديا رضاه عن ما قدمه فريقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news