إصابة «عموري» تفسد فرحة تأهل شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

سقط لاعب وسط فريق شباب الأهلي، عمر عبدالرحمن «عموري» مصاباً في أرضية ملعب حمدان بن زايد بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقة لقاء فريقه مساء أمس، أمام مستضيفه الظفرة، ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بهدف نظيف، لتفسد الإصابة فرحة الجماهير بالتأهل للدور ربع النهائي. وأمسك «عموري» بقدمه اليمنى بعد شعوره بالآلام دون احتكاك مع أي لاعب وهي القدم نفسها التي كان قد تعرض فيها اللاعب لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي مع فريقه السابق الجزيرة، قبل أن يبدأ في العودة التدريجية لصفوف فريق شباب الأهلي الذي تعاقد معه الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الجزيرة.

وغادر اللاعب الموهوب أرضية الملعب واضعاً يده اليمنى على وجهه متأثراً بالإصابة المزعجة، في وقت هرع إليه زملاؤه في الفريق لمواساته، خصوصاً أنه الظهور الثالث للاعب فقط في الموسم الحالي، بعد أن كان قد شارك في مباراتي النصر لدوري أدنوك للمحترفين، وفي لقاء عجمان ضمن كأس رابطة المحترفين.

وجاء هدف فوز شباب الأهلي من ركلة جزاء نفذها المدافع حمدان الكمالي في الدقيقة 21، فيما ألغى حكم المباراة ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 66 كان قد احتسبها لشباب الأهلي، وجاء تراجعه عنها بعد أن أظهرت تقنية «الفار» وجود حالة تسلل قبل المخالفة. وبموجب نتائج دور الـ16، سيشهد دور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة، ثلاث مواجهات قوية بمثابة نهائيات مبكرة، إذ يلتقي العين مع الوصل، والجزيرة مع الوحدة في ديربي أبوظبي، والقمة الكلاسيكية بين شباب الأهلي والشارقة، إلى جانب مباراة متكافئة تجمع بني ياس واتحاد كلباء.

مواجهات الدور ربع النهائي

العين x الوصل

الجزيرة x الوحدة

بني ياس x اتحاد كلباء

شباب الأهلي x الشارقة

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