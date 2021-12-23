منتخب الطائرة يدشن معسكر العين تحضيراً لـ «الألعاب الخليجية»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

دشن منتخب الطائرة، معسكره الداخلي في مدينة العين ضمن استعداداته للمشاركة في الدورة الثالثة للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، المقرر أن تستضيفها الكويت من 9 إلى 18 يناير 2022. وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن «الأبيض» سيخوض عدداً من المباريات الودية، كما يتضمن برنامج الإعداد مجموعة من التدريبات التي تهدف إلى زيادة المعدل الفني والبدني للاعبين.

ويشرف على تدريب المنتخب، المدرب المونتينيغري فيكوفيتش، الذي يتولى تدريب فريق العين. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة الخليجية، بلقاء المنتخب الكويتي في 11 يناير 2022، ويليه لقاء المنتخب البحريني يوم 12، ثم المنتخب السعودي يوم 14، والمنتخب العماني يوم 15، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب القطري يوم 17 من الشهر نفسه.

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