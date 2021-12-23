أرقام غريغوري تبهر.. أنقذ الوحدة في 3 بطولات

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أنقذ مدرب الوحدة، الفرنسي غريغوري، العنابي من سيناريو تكرر في المواسم الثلاثة الماضية، عندما ودّع منافسات كأس رئيس الدولة من ربع النهائي، وذلك بعد الفوز أول من أمس، على عجمان، بهدف دون رد في دور الـ16.

وواصل المدرب الفرنسي الشاب (38 عاماً) سلسلة نتائجه المميزة مع العنابي، منذ أن تولى قيادة الفريق، في أكتوبر الماضي، خلفاً للهولندي تين كات، إذ تمكن غريغوري من إعادة الفريق إلى الواجهة في جميع المسابقات المحلية، فصعد إلى المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبات قريباً من نصف نهائي كأس الرابطة،، ثم باتت حظوظه قائمة في المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة.

وقاد المدرب الفرنسي الوحدة في ست مباريات في كل المسابقات المحلية، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة دون أي خسارة. وكان الشيء البارز في الوحدة، أنه حافظ على نظافة شباكه في المواجهات الخمس الأخيرة، ولم يستقبل سوى هدف واحد في المباراة الأولى له تحت قيادة غريغوري، أمام الظفرة، حين فاز 3/1، فيما سجل 11 هدفاً، ولم يغب عن التهديف سوى في ذهاب كأس الرابطة ضد مضيفه النصر.

ورغم الفوز على عجمان، لم يكن المدرب الفرنسي راضياً بنسبة 100% عما قدمه فريقه، قائلاً في المؤتمر الصحافي: «لم تكن أفضل مباراة لنا، عجمان لم يكن صيداً سهلاً ولعب بطريقة ذكية، في الغالب حين تلعب أمام هذه الفرق لا يكن الأداء في أفضل حالاته ولا تأتي النتائج بسهولة».

وأضاف: «سعيد لأننا تمكنا من تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، ما كنت أتمناه فقط ألا تذهب المباراة للأشواط الإضافية، ونحقق الفوز في الوقت الأصلي حتى نتفادى الإرهاق في الفترة المقبلة، التي ستشهد ضغطاً في المباريات المحلية».

وحول أسباب غياب الحارس محمد الشامسي عن التشكيل الأساسي، وهل هناك خلاف بينه وبين اللاعب،

رد غريغوري بقوله: «لا توجد أي خلافات، الحارس كان سيتواجد في التشكيل الأساسي لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لظروف خاصة به، علاقتي باللاعبين كافة أكثر من ممتازة ويجمعنا الترابط والأهداف المشتركة من أجل نادي الوحدة، لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين وجميعهم سيحصلون على فرصتهم».

وعن سبب إبقاء خريبين على الدكة، قال: «خريبين لم يكن جاهزاً 100%، واشراكه لبعض الوقت جاء لأجل أدوار تكتيكية، اللاعب كان يشعر ببعض الآلام، وكنت أفكر في ألا أشركه، وفي الأخير الأمور انتهت كما كنا نخطط لها».

غوران: افتقدنا للمسة الأخيرة

أبدى مدرب عجمان، غوران حزنه على نتيجة لقاء الكأس، وقال «تحكمنا في اللقاء، لكننا افتقدنا للمسة الأخيرة». وأضاف في المؤتمر الصحافي: «قدمنا مباراة مثالية من حيث الانضباط التكتيكي، وسنحت لنا فرصتان لم نستغلهما بالشكل المطلوب».

• 6 مباريات لغريغوري حتى الآن مع الوحدة، فاز في خمس وتعادل مرة.

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