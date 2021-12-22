توصية بإستمرار مارفيك مدربا لمنتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم الإماراتي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة عضو مجلس الإدارة حميد الطاير ، رفع توصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بإستمرار مدرب المنتخب الوطني الأول الهولندي مارفيك حتى نهاية عقده بالتزامن مع ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مارس 2022 مع تقديم كل الدعم للمنتخب خلال بقية مشواره في تصفيات المونديال .

وقررت اللجنة تقديم الشكر إلى كل من المشرف السابق للمنتخب محمد عبيد حماد وإداري المنتخب خالد الكعبي وتكليف رئيس اللجنة وعضو اللجنة أحمد عبد الرحمن الطنيجي بالإشراف على المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة كذلك الإستغناء عن طبيب المنتخب ارتوكال أرانيك والبحث عن طبيب جديد للعمل مع المنتخب.

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