العين يقتنص «النصر» ويحجز بطاقة ربع نهائي الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حقق فريق العين فوزاً ثميناً على النصر، أمس، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة، ليصعد إلى ربع النهائي، بينما ودّع النصر الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي، البطولة مبكراً. وضرب العين مع الوصل الفائز على خورفكان 3-صفر موعداً في ربع النهائي، بينما يلتقي الجزيرة الفائز على العروبة بهدف لصفر، مع الوحدة الفائز على عجمان 1-صفر في نهائي مبكر مرتقب ضمن دور الثمانية. وأحرز هدف العين الوحيد البرازيلي انتونيو، في الدقيقة 80 من زمن المباراة، وبهذه النتيجة أكد العين أزمة العميد الذي ظهر بشكل سيئ أمام الوحدة في المباراة الماضية، ليعود ويقدم أداءً ضعيفاً أيضاً، ويودع بطولة مهمة.

ونجح العين في السيطرة على الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى فريق النصر، وأضاع أكثر من هجمة خطرة، وكاد يحرز الهدف الأول عن طريق أكثر من تسديدة من خارج المرمى، ولكن وقف أحمد شامبيه حارس مرمى فريق النصر أمام كل الهجمات، وأضاعت الكرة الطريق إلى المرمى في أكثر هجمة.

ولم يستغل النصر النقص الكبير في صفوف الضيف، ولم يصل إلى المرمى في الشوط الأول إلا عن طريق فرصتين، أضاع الأولى تيغالي من تسديدة قوية مرت بجوار القائم، بينما تكفل البرتغالي توزي بالتسديدة الأخرى، ومرت أيضاً بجوار القائم.

وشهد الشوط الثاني تألق المغربي سفيان رحيمي، بعد كرة قوية ضاعت منه، واستمرت أفضلية العين، حتى جاء هدف الفوز من كرة رأسية للاعب البرازيلي رافايل أنتونيو، الذي نجح في اقتناص هدف العين الأول من كرة رأسية رائعة، مستغلاً كرة ركنية ليحرز منها هدف الفوز في الدقيقة 80، وبعدها أجرى مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، من أجل العودة إلى المباراة، ولكن دون نتيجة فعلية.

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