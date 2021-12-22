الوحدة يكسر عناد «البرتقالي» في الدقيقة 116

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ضرب الوحدة موعداً مع الجزيرة في ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد أن تخطى ضيفه عجمان، أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي، بالفوز عليه بهدف دون رد.

واحتاج العنابي لوقت إضافي قبل أن يحسم النتيجة لمصلحته، عن طريق المدافع البرازيلي لوكاس بيمينيا، من ضربة رأس «116».

وواصل الوحدة تفوقه على عجمان في الكأس، بالفوز في خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news