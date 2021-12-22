خورفكان يدفع ثمن «النقص العددي» بثلاثية أمام الوصل

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

فاز أمس فريق الوصل على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وليتأهل إلى ربع النهائي. وتألق في صفوف الوصل، حبوش صالح، بعد صناعته هدفين من الثلاثية. وشهدت المباراة طرد لاعب خورفكان، أحمد الزيودي منذ الدقيقة 36.

وسجل ثلاثية الوصل، البرازيلي بوتكير (الدقيقة 50)، قبل أن يعزز ليما النتيجة بهدفين (72)، ثم (88) عن طريق ركلة جزاء.

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