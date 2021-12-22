العامري يعيد الجزيرة إلى سكة الانتصارات على حساب العروبة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

بلغ الجزيرة ربع نهائي كأس رئيس الدولة، عقب فوزه أمس على العروبة بهدف دون رد، أحرزه زايد العامري، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في دور الـ16، ليستعيد «فخر أبوظبي» انتصاراته التي توقفت في آخر أربع مباريات لعبها منذ فوزه على بني ياس في 28 أكتوبر الماضي، بينما خسر بعدها أمام عجمان والعين في الدوري، وتعادل مع كلباء في كأس رابطة المحترفين.

وجاء هدف العامري سريعاً، عندما أخطأ حارس مرمى العروبة إبراهيم الكعبي في الإمساك بالكرة العرضية التي لعبها المالي عمر تراوري، وسقطت أمام العامري الذي سدد الكرة في المرمى (5). وتنوعت هجمات الجزيرة بعد ذلك عن طريق العامري، وعمر تراوري، وسط تألق من الحارس الكعبي. ولم تفلح تغييرات مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي في أي جديد، ليضمن الجزيرة مكانه في دور الثمانية.

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