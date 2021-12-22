سحوبات وجوائز بـ 100 ألف درهم خلال كأس السوبر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم العديد من الفعاليات المرافقة خلال إقامة كأس السوبر الإماراتي، يناير المقبل، بين الجزيرة وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد في العين، إلى جانب عروض ترفيهية للجماهير، في المنطقة المحيطة بالملعب، وكذلك السحب على جوائز قيّمة تصل إلى 100 ألف درهم، كجائزة كبرى من نصيب مشجعين اثنين، بواقع 50 ألف درهم لكل واحد، وذلك بين الشوطين، وعقب نهاية المباراة، التي ستقام تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم».

وقالت الرابطة في بيان صحافي إن الفعاليات ستبدأ قبل ساعتين من بدء المباراة، وبالضبط الساعة 5:45 مساء، وتتضمن عروضاً ترفيهية، ومسابقات، وألعاباً، وغيرها، ضمن مهرجان استثنائي. وستشمل السحوبات جميع التذاكر التي يوجد حاملوها في الملعب إلى لحظة السحب والتتويج.

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