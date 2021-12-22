«بن دري» يلاقي «ساريسا» و«مهرة» يواجه «لامار» في بطولة الحبتور للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند اليوم مباراتين في بطولة الحبتور الشهرية للبولو (جول) التي من المقرر أن تختتم يوم السبت المقبل، حيث يلتقي عند الساعة الثالثة إلا ربع فريق «لامار» بقيادة محمد خالد مع فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور.

أما المباراة الثانية فستقام في الرابعة عصراً وتجمع بين فريق بن دري بقيادة خالد بن دري وفريق «ساريسا» بقيادة فريدريكو، والفائزان سيخوضان المباراة النهائية.

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