العامري والمنصوري يتقلدان الفضة الآسيوية في الكاراتيه

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أهدى محمد العامري، وسلوى المنصوري، أول من أمس، كاراتيه الإمارات، الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية للرجال والشباب والناشئين تحت 21 عاماً، المقامة حالياً في مدينة ألماتي في كازاخستان، ويسدل الستار عنها اليوم.

وجاءت فضيتا كاراتيه الإمارات، في منافسات «الكوميتيه»، بعد أن احتل العامري المركز الثاني في مسابقات فئة الشباب لوزن تحت 76 كيلوغراماً، وأتبعت بتكرار سلوى المنصوري السيناريو ذاته، وحلولها وصيفة في فئة السيدات لوزن فوق 59 كيلوغراماً.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، بإنجازي العامري والمنصوري، وقال في تصريحات صحافية: «بصمة جديدة لأبناء الإمارات تضاف إلى سجل الإنجازات الآسيوية، وأهنئ العامري وسلوى المنصوري على أدائهما الرفيع، ونجاحهما في حصد فضيتي الكوميتيه للشباب والسيدات». كما هنأ الرزوقي الجهازين الإداري والتدريبي، متمنياً التوفيق لبقية لاعبي ولاعبات المنتخب.

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