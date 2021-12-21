أمل بوشلاخ تُشارك في اجتماع اللجنة النسائية باتحاد غرب آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا أمل بوشلاخ، في الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد أول من أمس، برئاسة سوزان شلبي وبمشاركة أعضاء اللجنة، وحضره الأمين العام للاتحاد خليل السالم.

وقال بيان صحافي: «بدأ جدول أعمال اللجنة بالمصادقة على أجندة البطولات والنشاطات الخاصة بكرة القدم النسوية 2022، والتي تتضمن إقامة سبع بطولات لكل الفئات العمرية والأندية والمنتخبات».

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