بريطانيا وأستراليا تحصدان ذهبية "الغطس العالي" في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق البريطاني إيدن هيسلوب والأسترالية ريانان افلاند ذهبية منافسات الغطس العالي التي اختتمت اليوم الاثنين 20-12-2021 في "ياس باي" ضمن مهرجان الألعاب المائية المصاحب لبطولة العالم للسباحة في أبوظبي.

وجاء البريطاني إيدن هيسلوب بالمركز الأول للغطس للرجال من مسافة 27 متراً، مسجلاً 436.90 نقطة، يليه صاحب الميدالية الفضية الروماني كاتلين-بيترو بريدا برصيد 433.55 نقطة، فيما نال البرونزية الروماني الروماني كونستانتين بوبوفيتشي برصيد 423 نقطة.

وتوجت الأسترالية ريانان افلاند بذهبية الغطس للسيدات من مسافة 20 متراً، بعدما أنهت المنافسات برصيد 359.6 نقطة، ونالت الكندية مولي كارلسون الميدالية الفضية برصيد 323.5 نقطة، وحققت البرونزية البيلاروسية يانا نيستسيارافا برصيد 307.9 نقطة.

يذكر أن أصحاب المراكز الأولى ضمنوا التأهل لبطولة العالم للغطس العالي المقبلة عام 2022.



البرازيل تكسب ذهبية الغطس المختلط

حققت المنتخب البرازيلي الميدالية الذهبية للغطس المختلط من على منصة متحركة لمسافتي 3 و10 متر في بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، فيما جاءت بريطانيا تحل ثانيا والصين بالمركز الثالث.

ونجح المنتخب البرازيلي المكون من كوان بيريرا ولونا ليرا وأنجريد أوليفييرا من حصد 416.5 نقطة في المنافسات التي أقيمت على المنصة الخارجية في "ياس باي" خارج صالة الاتحاد أرينا، ليكسبوا جائزة مالية وقدرها 15 ألف دولار.

وحقق الفريق البريطاني المكون من: ماثيو ديكسون وجيمس هيتلي وروبن بريش، 385 نقطة ونال 12 ألف دولار، والفريق الصيني المكون من: تشينج لي وهونجشان كوان وهان وانج وجونجي ليان 384.20 نقطة وجائزة مالية تبلغ 10,500 دولار.

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