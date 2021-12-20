جدول مباريات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة ونظام البطولة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



حدد اتحاد كرة القدم من خلال لائحة مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم 2021-2022 خارطة طريق المسابقة بدءاً من دور الـ16 الذي سينطلق اليوم (الاثنين)، إذ تقام مباريات هذا الدور والدور ربع النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، فيما تلعب مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب من مباراتين، والنهائي من مباراة واحدة سيتم تحديد مكانها لاحقاً.

وتم تحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ16، والدور ربع النهائي من خلال القرعة التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

ووفقاً للمادة 24 من لائحة كأس رئيس الدولة فإنه عند انتهاء المباراة في دور الـ16 والدور ربع النهائي في وقتها الأصلي بالتعادل يتم احتساب وقت إضافي من شوطين بواقع 15 دقيقة لكل شوط وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

جدول المباريات دور الـ16

الاثنين 20-12-2021

الإمارات- بني ياس 16:45

الثلاثاء 21-12-2021

خورفكان -الوصل 16:45

الجزيرة -العروبة 16:50

الوحدة -عجمان 19:45

النصر -العين 19:45

الاربعاء 22-12-2021

اتحاد كلباء -العربي 16:45

الظفرة -شباب الأهلي 16:50

الشارقة -حتا 19:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news