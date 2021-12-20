انطلاق البطولة العربية للغولف في مصر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، أول من أمس، البطولة العربية 40 لرجال الغولف التي تُقام على ملعب دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستمر منافساتها لغاية 23 الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية.

وكانت منافسات البطولة في يومها الأول قد انطلقت أمس، بمشاركة 46 لاعباً، وكانت القرعة قد أوقعت الإمارات مع البحرين ومصر في المجموعة الثالثة، ويمثل الإمارات خالد الجسمي وأحمد سكيك وعبيد الحلو وعبدالله القبيسي.

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