الروسي رومان والمجرية لورا بطلا «دبي الدولية للكروس فت»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 رياضياً ورياضية من الأبطال، وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم تنافسوا للفوز بفئات البطولة وجوائزها تبلغ مليوناً و300 ألف درهم إماراتي، على مدى ثلاثة أيام.

وتوّج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، الفائزين في البطولة بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي خالد العور، ومدير البطولة سعود الشامسي.

وقال بيان صحافي: «أحرز الروسي رومان خرينكوف المصنف الأول على مستوى أوروبا والفائز ببطولة روسيا الاتحادية عام 2020 لقب بطولة الرجال، حيث كانت الترشيحات تصبّ في مصلحته منذ البداية، أما المجرية لورا هورفاث المصنفة الأولى على مستوى أوروبا والفائزة بالمركز الثاني مرتين على مستوى العالم، فقد أحرزت لقب السيدات، وعاد كل منهما لبلده بجائزة بلغت 50 ألف دولار».

وجمع خرينكوف في ختام المنافسات 845 نقطة، بفارق 92 نقطة عن الصربي لازار دوكيتش صاحب المركز الثاني (753 نقطة)، بينما احتل الأسترالي ريكي جارارد المركز الثالث برصيد 744 نقطة، وقد حصل دوكيتش على 30 ألف دولار عن المركز الثاني، بينما حصل جارارد على 20 ألف دولار في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، أنهت هورفاث المنافسات بمجموع 783 نقطة، بفارق 33 نقطة عن النرويجية كريستين هولتي (750 نقطة)، لتحصل هولتي على جائزة المركز الثاني البالغة 30 ألف دولار، بينما احتلت البولندية غابرييلا ميغالا المركز الثالث بمجموع 723 نقطة وحصلت على 20 ألف دولار.

وأقيمت منافسات اليوم الأول في «سكي دبي» في درجة حرارة بلغت 4 تحت الصفر وتضمنت ثلاثة تمارين مختلفة وسط الثلوج وزينت المنافسات شعارات «وجهات دبي»، وتواصلت منافسات اليومين الثاني والثالث للبطولة، حيث أقيمت المنافسات في استاد دبي للتنس بمنطقة القرهود، والتي تضمنت سبعة تدريبات متنوعة من أصعب تدريبات الكروس فت في العالم.

وبلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت» على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة.

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