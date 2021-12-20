ختام السباق التحضيري لتحدي «سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك أكثر من 400 شخص في مسار القدرة للدرّاجات الهوائية لمسافة 66 كيلومتراً، ضمن سلسلة السباقات التحضيرية استعداداً لتحدي سبينس دبي 92 لمسافة 92 كيلومتراً للدرّاجات الهوائية، الذي ينطلق 19 فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «حصل على المركز الأول في سباق 66 كيلومتراً التحضيري كل من أندري ديمكين، الذي أنهى المسافة خلال 1:32.25 ساعة ليتصدر فئة الرجال، بينما تصدرت تاتيانا برومان فئة السيدات بزمن قدره 1:40.37 ساعة».

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