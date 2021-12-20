الشارقة يرافق شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

انتزع فريقا شباب الأهلي والشارقة، بطاقة التأهل المباشرة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة، رغم خسارة «الملك» أول من أمس، أمام مضيفه «فرسان دبي» بنتيجة «94-107»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 15 والختامية من الدور التمهيدي للبطولة، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على الوحدة «74-67» في لقاء جمعهما على صالة نادي الجزيرة، وفوز الوصل على صاحب الضيافة البطائح بواقع «91-87».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news