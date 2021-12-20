الشارقة يرافق شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري السلة
انتزع فريقا شباب الأهلي والشارقة، بطاقة التأهل المباشرة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة، رغم خسارة «الملك» أول من أمس، أمام مضيفه «فرسان دبي» بنتيجة «94-107»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 15 والختامية من الدور التمهيدي للبطولة، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على الوحدة «74-67» في لقاء جمعهما على صالة نادي الجزيرة، وفوز الوصل على صاحب الضيافة البطائح بواقع «91-87».
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