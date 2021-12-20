المري يشيد بمستوى البطولة التخصصية للعدو والمشي والوثب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بمستوى منافسات البطولة التخصصية الأولى لمسابقات العدو والمشي والوثب، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى، واستضافها نادي ضباط الشرطة في دبي بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات من أندية ومؤسسات الدولة.

وقال بيان صحافي إن: «المري أثنى خلال حضوره منافسات اليوم الثاني وتتويج الفائزين والفائزات، بحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، على جهود مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في النهوض باللعبة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البطولات لما لها من مردود في الكشف عن المواهب لإلحاقها بالمنتخبات الوطنية في التخصصات كافة».

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