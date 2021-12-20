أولى جولات «كايت سيرف - دبي» تنطلق الجمعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق يوم الجمعة المقبل على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف منافسات سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بينما يشهد شاطئ نسناس في جميرا يومي الجمعة والسبت إقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف.وقال بيان صحافي: «يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإنجاح التظاهرتين الكبيرتين اللتين يأتي تنظيمهما ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022».

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