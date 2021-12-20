«أولمبي الصالات» يهزم دبا الحصن 4-1

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز المنتخب الأولمبي الإماراتي للصالات على دبا الحصن 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن ختام المعسكر التدريبي الذي نظمته اللجنة التنفيذية للصالات.

وقال الأمين العام شهاب العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «إن معدل أعمار المنتخب الحالي أقل من 23 سنة، وتعده اللجنة التنفيذية للمشاركة في مونديال العالم 2024، بينما سيشارك المنتخب الحالي في بطولة آسيا التي ستقام في الكويت أكتوبر العام المقبل، وبطولة غرب آسيا في أبريل المقبل»، وتابع: «المنتخب الأولمبي يعد من المكاسب المميزة لإقامة بطولة دوري الرديف، والذي بدوره كشف عن مواهب مميزة من اللاعبين الذين سيكون لهم شأن مميز في المستقبل القريب».

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