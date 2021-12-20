عجمان يستعيد جهود 5 لاعبين أمام الوحدة.. يتقدمهم ميرال

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

يستعيد عجمان خمسة من لاعبيه المهمين في التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها الوحدة غداً في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعدما كانوا قد غابوا عن مباراة شباب الأهلي في كأس رابطة المحترفين.

ويأتي في مقدمة اللاعبين الذين سينضمون إلى تشكيلة «البرتقالي»، المهاجم التونسي فراس بالعربي، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، والبرازيلي ليوناردو، وسعيد سليمان وسعيد جاسم.

وكان فراس بالعربي قد وصل إلى عجمان، أمس، عقب انتهاء مشاركاته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب والتي حل فيها منتخب تونس وصيفاً للبطولة، إذ سيخضع اللاعب اليوم إلى حصة تدريبية مع الفريق لتحديد مدى جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباراة بحسب ما أكد مدرب عجمان، جوران توفيجدزيتش، الذي شدد على أن عودة هذا الخماسي ستمنح الفريق إضافة كبيرة في مباراة الوحدة، والتي نتطلع من خلالها لتحقيق الفوز والعودة إلى ملعبنا ببطاقة التأهل.

وأضاف المدرب الصربي في تصريحات صحافية: «نعلم أننا سنواجه فريقاً هو الأفضل بلغة الأرقام سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وستصبح لديه ميزة إضافية أن المباراة ستقام على ملعبه ولكنني أؤمن كثيراً بقدرات فريقي وإمكانيات لاعبيه على تحقيق المطلوب في تلك المباراة».

وأوضح: «لا نخطط لتطويل أمد المباراة، وإنما سنعمل على حسم النتيجة في الوقت الأصلي، صحيح أننا خسرنا من الوحدة في آخر مواجهة جمعتنا بثلاثة أهداف دون رد، لكن من وجهة نظري أن النتيجة لم تُعبر على سير وأحداث اللقاء، إذ كنا نداً قوياً للعنابي، لولا توقيت هدف الوحدة الأول والذي جاء في الثانية الأخيرة من نهاية الشوط الأول».

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