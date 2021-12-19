شباب الأهلي يحرز لقب سباق نخلة ديرة للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

توج فريق شباب الأهلي بلقب سباق نخلة ديرة للدراجات، أول من أمس، بعد سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في فئة «الكبار»، بحضور الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، وبمشاركة 132 متسابقاً، على مسافة 91 كلم. وحل أولاً جابر المنصوري، وثانياً عبدالرحمن البلوشي، وثالثاً محمد المنصوري. وفي فئة تحت 23 سنة فاز عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي. ونظم الاتحاد صباح أمس سباق الإناث لمسافة 36 كلم والشباب لمسافة 60 كلم.

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