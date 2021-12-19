منتخب الجودو ينتظم في معسكر تونس

المصدر: أبوظبي ■ وام

انتظم منتخب الجودو في معسكر إعداد خارجي بمدينة القيروان التونسية يستمر حتى 25 الجاري، ويضم جميع عناصر المنتخب؛ استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تحضنها دولة الكويت في يناير المقبل، وتعقبها البطولة العربية لمنتخبات الجودو في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2022.

وتضم بعثة المنتخب تسعة لاعبين، هم: أحمد النقبي، وعلي الدرمكي، وزايد النقبي، وحميد الشامسي (نادي كلباء)، ومنصور جمعة، ومانع جمعة، وخالد وليد، وراشد زاهي (الشارقة)، وحمد الهاشمي (خورفكان)، بجانب الياباني أشيدا كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية، والمدرب جعفر النخلي.

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