«بن دري» يتوج بطلاً لكأس «ونستون تشرشل» للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق بن دري للبولو بطلاً لكأس ونستون تشرشل 2021، بعد أن فاز على فريق الحبتور للمرة الثانية خلال أسبوع، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد. وتعد هذه الكأس الثالثة التي يحرزها بن دري على التوالي، بعد الفوز بكأس إكسبو، وبطولة اليوم الوطني بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. وعقب المباراة قام مارتين جي بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية «ايفزا» الراعي الرسمي لنشاط البولو، بتتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني فريقي بن دري والحبتور، وفاز خالد بن دري بلقب أفضل لاعب في المباراة، بينما فاز الخيل استريلا لنجم فريق الحبتور دياز البريدي بجائزة أفضل خيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news