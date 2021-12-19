دبا الفجيرة يستعيد وصافة دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز دبا الفجيرة بملعبه على الجزيرة الحمراء بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى، وسجل البرازيلي دياغو دا خمسة أهداف، فيما سجل الهدف السادس اللاعب راشد محمد الخديم، واستعاد دبا الفجيرة مركز الوصيف في ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة بينما لدى الجزيرة الحمراء سبع نقاط. وفي مباراة ثانية فاز دبا الحصن على مستضيفه التعاون بهدفين نظيفين، سجلهما محمد المربوعي وواندرسون موراو، ليصبح رصيد دبا الحصن 23 نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند ست نقاط.

من جانبه فاز الفجيرة بملعبه على «جلف إف سي» بثلاثة أهداف لهدفين، سجل للذئاب ناصر خاطر (هدفين) ولوكاس سيلفا، بينما سجل للضيوف ويسلي باتريك (هدفين) ليصبح رصيد الفجيرة 15 نقطة، و«جلف إف سي» ثماني نقاط.

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