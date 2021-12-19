نادي الإمارات يبحث التعاون مع «جايلونيا البولندي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، وفداً اقتصادياً في إطار التعاون والتنسيق وزيادة التواصل الرياضي، مكون من استرز الكوفسكي رئيس نادي جايلونيا البولندي وعضو اللجنة المالية لاتحاد الأندية الأوروبية، ورئيس شركة بيرفكت لاين للمنتجات الرياضية عادل العامري، ومدير حسابات الخدمات المصرفية في بنك الإمارات الإسلامي، سرفراز أحمد.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الإمارات أن الزيارة تأتي لزيادة التواصل الرياضي ودراسة مدى الاستفادة من إقامة بعض البرامج والاتفاقيات التي تخدم جميع الأطراف.

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