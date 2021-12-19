منتخب قطر ينتزع المركز الثالث على حساب مصر

المصدر: الدوحة ■ د.ب.أ

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية، أمس، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب استاد «974». وجاءت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، ولم يشهد الشوط الأول سوى عدد ضئيل من الفرص، واستمرت الحال كذلك خلال الشوط الثاني قبل أن يستعرض المنتخب المصري صحوة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن أياً من محاولات الفريقين لم تسفر عن أهداف لتمتد المواجهة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، تفوق المنتخب المصري في الجانب الهجومي وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة لكن حارس المرمى القطري مشعل برشم قدم أداء بطولياً وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما افتقدت اللمسات الأخيرة الدقة المطلوبة في فرص أخرى ليستمر التعادل السلبي، ويحتكم الفريقان في النهاية إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

وسجل للمنتخب القطري من ضربات الجزاء الترجيحية، خوخي بوعلام وعبدالكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف، بينما أهدر، حسن الهيدوس.

وسجل للمنتخب المصري، محمد مجدي «أفشة» وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق، بينما أهدر، أحمد حجازي ومحمد شريف.

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