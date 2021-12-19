رابطة المحترفين تطرح تذاكر «كأس السوبر» إلكترونياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين طرح تذاكر مباراة «كأس السوبر الإماراتي»، التي من المقرر أن تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، يوم السابع من يناير المقبل، على استاد هزاع بن زايد، تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم». وطرحت تذاكر المباراة للبيع الإلكتروني بداية من أمس، من خلال الموقع الإلكتروني https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/82778/al-jazira-fc-vs-shabab-al-ahli-fc، على أن تتاح الفرصة لكل الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة، للدخول في سحوبات على التذاكر لفرصة الفوز بجوائز قيمة ومتنوعة. وتبدأ أسعار التذكر بـ20 درهماً فقط للدرجة الثالثة، و30 درهماً للدرجة الثانية، و50 درهماً للدرجة الأولى، كما تم تخصيص باقات تبدأ بـ100 درهم للفئة المميزة، و150 درهماً لفئة «VIP».

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