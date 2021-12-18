لاعب العربي الشيباني يزور تياغو ويهديه باقة ورد

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي خالد الشيباني بزيارة للاعب نادي الرمس البرتغالي تياغو فيليب، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، بعد الإصابة التي تعرض لها، إثر التصادم بينهما في المباراة التي فاز بها العربي بهدفين لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، مساء أمس الجمعة، مقدما له باقة ورد، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب بسرعة.

ولاقت مبادرة اللاعب الشيباني ارتياحا بالغا من اللاعب فيليب ساهم ، إذ تعكس الزيارة الروح الرياضية العالية بين اللاعبين.

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