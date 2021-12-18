رابطة المحترفين تطرح تذاكر كأس السوبر الإماراتي إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية طرح تذاكر مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، المقرر أن تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، يوم الجمعة، الموافق 7 يناير 2022، على ستاد هزاع بن زايد، تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

وطرحت تذاكر مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، للبيع الإلكتروني بداية من اليوم السبت، وحصراً من خلال الموقع الإلكتروني https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/82778/al-jazira-fc-vs-shabab-al-ahli-fc، على أن تتاح الفرصة لكل الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة، الدخول في سحوبات على التذاكر لفرصة الفوز بجوائز قيمة ومتنوعة رصدتها الرابطة وسيجري الإعلان عنها لاحقاً.

وحرصت الرابطة على وضع باقات تذاكر تبدأ بسعر 20 درهماً فقط للدرجة الثالثة، و30 درهماً للدرجة الثانية، و50 درهماً للدرجة الأولى، كما تم تخصيص باقات بمزايا أكثر، تبدأ بـ 100 درهم للفئة المميزة، و150 درهما لفئة "VIP"، وستتوفر التذاكر للبيع إلكترونياً.

وتقوم رابطة المحترفين حالياً بإعداد برنامج متكامل لهذا اللقاء، يشمل فعاليات متنوعة قبل وخلال وبعد المباراة، من خلال إقامة احتفالية على خطى السنوات الماضية، التي قدمت خلالها الرابطة الحدث بصورة تؤكد مكانته، كواحد من بطولات الموسم التي تنشد الأندية التتويج بها.

وسيكون ستاد هزاع بن زايد، جاهزاً لمواكبة التجربة الجماهيرية المتكاملة من خلال هذه الباقات المتوفرة والمتنوعة، وهو الإستاد الذي حصد النجاحات باستضافته العديد من المباريات والبطولات الكبرى، منها على سبيل المثال: كأس العالم للأندية، نهائي كأس العرب، بطولة آسيا لكرة القدم، والعديد من النهائيات والمباريات البارزة على الصعيد المحلي.

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