الإمارات تتصدر العرب في «دولية دبي للقفز بالمظلات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت وبنجاح كبير منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، والتي انطلقت في التاسع الجاري، بمشاركة 350 قافزا وقافزة يمثلون 30 دولة، وكان مسك الختام بطولة النفق الهوائي، التي استحدثت لأول مرة. وتصدرت الإمارات الفرق العربية المشاركة، وحققت المركزين الأول والثالث، فيما توج فريق التشيك للسيدات بلقب منافسات النفق الهوائي.

وحضر حفل الختام اللواء عبدالله الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر حمودة النيادي، وحسن الحمادي مدير البطولة، وعدد من المسؤولين. ووجه النيادي في كلمة له بحفل الختام، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الداعم الأول للرياضات الجوية. وحيا جهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة، وتعاون الإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأشاد من جانبه اللواء عبدالله الغيثي بما حققته الإمارات من نجاحات على صعيد مواجهة «كورونا»، والانفتاح الذي شهدته أوجه الحياة كافة، وقال في تصريح صحافي: «نحن في الإمارات، وبفضل تضافر الجهود وتوزيع المهام استطعنا أن ننظم هذه الفعاليات وتأمينها باحترافية، واستخدمنا الذكاء الاصطناعي بدلاً من إهدار الموارد البشرية وهذا نجاح كبير في حد ذاته».

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