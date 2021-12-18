افتتاح بطولة العرب للغولف اليوم في مصر بمشاركة الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفتتح مساء اليوم رسمياً البطولة العربية الـ40 للغولف، وتُقام على ملعب نادي دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتتواصل لغاية الأربعاء المقبل، وبمشاركة 14 دولة. وكانت بعثة الإمارات حطت رحالها على أرض مصر ظهر أول من أمس، برئاسة خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد يرافقه اللاعبون أحمد سكيك وعبيد الحلو وعبدالله القبيسي وخالد يوسف. وأجرى المنتخب حصة تدريبية صباح أمس، على أن يتدرب مجدداً اليوم، وفق برنامج البطولة للتأقلم مع أجواء البطولة واكتشاف أرضية الملعب بحفره الـ18. ويُقام عند الـ11 صباح اليوم الاجتماع الفني والتحكيمي بمقر إقامة الوفود بفندق سويس لاعتماد كشوفات لاعبي المنتخبات المشاركة والاطلاع على نظام وشروط إقامة منافسات البطولة. وكان اتحاد اللعبة أخضع ظهر أمس، الجميع لاختبار «كورونا» في قاعة الاجتماعات بفندق إقامة الوفود وفق الإجراءات الاحترازية.

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