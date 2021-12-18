نادي الإمارات يكرّم فريق ألعاب القوى بعد تحقيق 18 ميدالية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

حرص مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران، على تكريم فرق ألعاب القوى بالنادي عقب تحقيق المراكز الأولى و18 ميدالية متنوعة في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، على مستوى الناشئين والسيدات والناشئات، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث قام البطران بالثناء على مجهودهم وتحقيقهم هذه الميداليات على مستوى أندية الدولة، والتي تعكس العمل الكبير والمجهود المميز للاعبين بقيادة مدربهم هادي محمد كريم.

وكانت فرق نادي الإمارات حققت تسع ميداليات ذهبية والمركز الأول في البطولة، كما حاز فريق السيدات على المركز الثاني على مستوى الدولة وحصوله على ثماني ميداليات فضية، كما حصل اللاعب عبدالرحمن فهد على المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية في فئة الناشئين.

وأشاد البطران بما حققه نجوم ألعاب القوى، وقال في تصريح صحافي: «النتائج اللافتة رفعت من اسم النادي، وجعلت من نادي الإمارات كياناً رياضياً متميزاً في مجال ألعاب القوى، بفضل مثابرة اللاعبين وإخلاصهم ونتائجهم المميزة».

• فرق نادي الإمارات حققت 9 ميداليات ذهبية.

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