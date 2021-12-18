حتا يقهر البطائح.. والعربي يواصل صدارة «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

حقق حتا فوزاً ثميناً على مضيفه البطائح بهدف دون مقابل، سجله هيوري كوستا في الدقيقة 45، ضمن الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وهو الرصيد نفسه للبطائح.

وحافظ العربي على صدارته للبطولة بفوزه الصعب على مضيفه الرمس 2-1، وسجل للفائز البرازيلي واليسون سيلفا (54)، ومواطنه اليكسندر ازيريدو (90)، بينما سجل لفريق الرمس البرازيلي فرنكيفالدو ليما (81)، ليصبح رصيد العربي 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الرمس عند تسع نقاط.

وفاز الحمرية بملعبه على فريق سيتي بهدفين نظيفين، ليصعد إلى الوصافة مؤقتاً برصيد 25 نقطة، بانتظار استكمال منافسات الجولة، حيث سجل هدفي الحمرية ماجد العزيزي (4) والبرازيلي فينيسيوس سيلفا (36)، وتجمد رصيد سيتي عند نقطتين في المركز الأخير.

وتعادل الذيد بملعبه مع مسافي بهدف لمثله، وسجل له لاعب مسافي سعيد محمد خطأ في مرماه (86)، بينما سجل لمسافي عبدالله راشد (71)، ليصبح رصيد الذيد 10 نقاط، مقابل ست لمسافي.

• العربي يهزم مضيفه الرمس بصعوبة 2-1.

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