المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توقف

توقف إداري بأحد أندية دوري أدنوك عن التواصل مع وسائل الإعلام، بعد التغييرات التي حدثت على شركة كرة القدم، خوفاً من أن يتورط في أي تصريح يُغضب المسؤولين الجدد في شركة كرة القدم بالنادي، ما قد يجعله يفقد منصبه.

إعارة

انتقد مشجعون بأحد أندية دوري المحترفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرار إدارة النادي بانتقال لاعب أجنبي صاعد بالفريق إلى نادٍ آخر، على سبيل الإعارة، رغم أن النادي كان في حاجة ماسة إلى جهوده، بعدما قدم مستوى متطوراً في الفترة الأخيرة.

منصب

يتجه اتحاد لعبة فردية في الدولة، في اجتماعه الأول لتوزيع المناصب الإدارية، إلى استحداث منصب ثالث لنائب الرئيس، وذلك أسوة باتحادات أخرى، عمدت أخيراً إلى تعيين ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد.

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