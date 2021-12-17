غالب يسجل رقماً إماراتياً جديداً في مونديال السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أبوظبي

نجح سباح المنتخب الوطني الصاعد، سالم غالب، في تحطيم رقمه الشخصي السابق والرقم الإماراتي في سباق 200 متر حرة، تحت 16 عاماً، في آخر سباق له ببطولة العالم لسباحة المجرى القصير «أبوظبي 2021»، بعدما حقق زمناً قدره 1:52:94 دقيقة في التصفية التي تصدرها صباح أمس في ثاني أيام منافسات البطولة، ليكسر بذلك رقمه السابق الذي حققه في البطولة العربية خلال أكتوبر الماضي في أبوظبي أيضاً (1:53.36 دقيقة).

وأعرب سالم غالب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في البطولة، للمرة الأولى في تاريخه، والاحتكاك، ومجاراة نجوم من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الوجود في مثل هذه البطولات العالمية يسهم في تطور مستواه بشكل كبير. وقال في تصريحات صحافية، إن «معسكر الإعداد الخارجي الذي انتظم به في أوكرانيا، برفقة يوسف المطروشي، واستمر لمدة أسبوعين، أسهم في تحقيق رقم جديد في أقل من شهرين عن رقمه السابق».

وكان سالم غالب قد حطم 10 أرقام قياسية جديدة في البطولة العربية للسباحة تحت 16-18 عاماً، وهو ضمن السباحين الموهوبين في برنامج الهيئة العامة للرياضة، إذ سيتم وضع برنامج تدريبي خاص له خلال الفترة المقبلة.

وكان سالم قد أخفق في سباقه الأول بالبطولة الحالية بسباق 200 متر فراشة، ولم يحقق رقمه الشخصي، نتيجة رهبته من البطولة، ووجوده للمرة الأولى في هذا المحفل العالمي.

من جهته، أخفق يوسف المطروشي في محاولته الأولى للتأهل إلى بطولة العالم المقبلة، بعدما حقق زمناً قدره 54:22 ثانية، في حين أن رقمه الشخصي السابق 53:53 ثانية، وكان يبعد عن رقم التأهل بـ20 جزءاً من الثانية فقط، لتتبقى له محاولة أخرى يوم الاثنين المقبل في سباق 100 متر حرة.

الياباني سيتو يدخل لائحة الأرقام القياسية

بعد أن كسرت السباحة سيوبان بيرناديت الرقم القياسي العالمي لمسابقة 200 متر حرة، حقق الياباني دايا سيتو رقماً جديداً بدخوله ضمن قائمة تضم أربعة سباحين فقط، نجحوا في التحليق بميداليات في خمس بطولات متتالية، وذلك بعد أن حلّق بذهبية 200 متر فردي متنوع في اليوم الأول من المنافسات التي شهدت تسجيل أرقاماً قياسية عكست قوة المنافسة ورغبة السباحين في تحقيق الانتصارات.

«عمومية غير عادية» لـ «دولي السباحة»

تحتضن، أبوظبي، اليوم، الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للسباحة، بحضور 200 اتحاد وطني، لمناقشة رفع المعايير الأخلاقية في منظومة القوانين الدولية للاتحاد، وتشمل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، الحماية من التحرش والمضايقة، وسوء المعاملة، وقواعد السلوك، تحت عنوان إصلاح الأخلاقيات مع إقرار نظام التطبيق والاختصاص القضائي والسلوكيات المحظورة والعقوبات.

فريدة عثمان والحفناوي يودّعان أول سباق

ودّع البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي، أول سباق له في البطولة، بعدما أخفق في عبور التصفيات الصباحية والصعود إلى الدور النهائي في سباق 400 متر حرة، ويتبقى له سباق 1500 متر صباح اليوم، كما ودّعت البطلة المصرية وصاحبة برونزية بطولة العالم سابقاً فريدة عثمان منافسات سباق 100 متر حرة، بخروجها أيضاً من تصفيات سباق 100 حرة.

الشامسي: أبوظبي ملتقى الرياضة في العالم

أكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة أبوظبي 2021، العميد متقاعد خليفة بطي الشامسي، أن نجاح أبوظبي في تنظيم أكبر البطولات العالمية جعل من العاصمة ملتقى الرياضة في العالم أجمع، مشيراً إلى أن «اللجنة المنظمة تتشرف بهذه الكوكبة من النجوم العالميين في بطولة العالم للسباحة».

وقال خليفة بطي الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم تعكس القدرة التنظيمية الكبيرة لأبوظبي على تنظيم أكثر من حدث في توقيت واحد، وشهادة الاتحاد الدولي ونجوم العالم في البطولة أكبر دليل على نجاحها».

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