اتحاد غرب آسيا البارالمبي يحتفي باليوم الدولي لأصحاب الهمم

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

نظم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا احتفالية اليوم الدولي لأصحاب الهمم، التي أقيمت في فندق سنترو الشارقة، بشعار «قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كوفيد-19».

وكرّم الاتحاد خلال الحفل الشركاء الاستراتيجيين، الذين أسهموا في دعم رياضة أصحاب الهمم، بحضور الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين سابقاً، والدكتور طارق بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للإعاقة.

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