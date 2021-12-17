أحمد بن حشر: الرماية تبدأ عهداً جديداً وتنسيقاً فنياً كاملاً مع الأندية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، أن الاتحاد سيسعى إلى تطوير اللعبة، من خلال تضافر جهود الأندية والرماة، مطالباً جميع رماة الأطباق من الحفرة «التراب» أن يسعوا إلى تطوير مستوياتهم، مؤكداً أن الاتحاد سيشرع في إعداد خطة نشاط تلبي طموحاتهم.

جاء ذلك، خلال لقاء الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، مع رماة «التراب» بحضور الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، وقال في تصريحات صحافية: «الاتحاد يبدأ عهداً جديداً ومرحلة مهمة، وسيسعى في الفترة المقبلة على رفع الضغوط عن الرماة بالتنسيق الكامل مع فريق فزاع».

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