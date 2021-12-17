«دبي البحري» يستقبل الرميثي ضمن رحلته «حول الإمارات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، لاعب منتخب الدرّاجات الهوائية ونادي النصر في فترة الثمانينات عادل الدليل الرميثي (50 عاماً)، ضمن محطاته في رحلته التي يقوم بها حالياً (حول الإمارات)، عبر الإمارات السبع من سارية العَلَم في الفجيرة وحتى كورنيش العاصمة أبوظبي مروراً بجميع الإمارات على متن درّاجته الهوائية.

وقال النادي في بيان: «حرص الرميثي على التوقف عند مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي عند مروره بشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في المحطة قبل الختامية لرحلته، وزار العديد من المعالم في دبي».

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